Calciomercato Lazio, Rossi ceduto in prestito al Venezia

La Lazio sfoltisce la rosa e rinnova l'asse con il Venezia: la società veneta si assicura Alessandro Rossi in prestito fino a fine stagione.

Una buona prima parte di stagione per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo qualche intoppo di troppo ha ritrovato il giusto ritmo di risultati anche grazie al recupero di giocatori chiave come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sul fronte mercato la società biancoceleste ha chiuso la cessione di Alessandro Rossi in prestito al Venezia .

L'annuncio è stato dato dallo stesso club della capitale, il giovane attaccante classe '97 resterà al Venezia fino al termine della stagione attuale.

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore Alessandro Rossi al Venezia F.C.". L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il prestito alla Salernitana Rossi era tornato in estate alla casa madre, ma in questi primi mesi di stagione ha collezionato soltanto due presenze in Europa League per un totale di 45 minuti, nessun gettone in campionato.