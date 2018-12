Calciomercato Lazio, Caceres in uscita: piace a Parma e SPAL

Martin Caceres può lasciare la Lazio a gennaio: sul difensore uruguagio hanno messo gli occhi Parma e SPAL.

Quattro partite in campionato e altrettante apparizioni in Europa League per in minutaggio totale di 650’. Troppo poco per Martin Caceres che starebbe pensando di lasciare la Lazio a gennaio, come riportato da ‘Sky Sport’.

Arrivato lo scorso anno dal Verona, sempre nella finestra invernale del calciomercato, il difensore uruguagio è riuscito subito ad affermarsi come uno dei giocatori importanti nella rosa di Simone Inzaghi. In questa annata la musica pare però essere cambiata, con il tecnico biancoceleste che fino a questo punto della stagione raramente ha deciso di affidarsi a Caceres.

Ecco allora che l’ex juventino sarebbe alla ricerca di un club che possa garantirgli un prestito per i prossimi sei mesi più un contratto per altri due anni. Richieste importanti che sembrerebbero però aver attirato le attenzioni soprattutto di Parma e SPAL.

Gli emiliani vogliono infatti proseguire la sorprendente cavalcata che li ha portati all’attuale dodicesimo posto in campionato mentre la squadra di Ferrara è alla ricerca di un difensore d’esperienza che possa aiutare il club nella difficile lotta per non retrocedere.