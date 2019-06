Calciomercato Juventus, Traorè in prestito al Sassuolo per Demiral

La Juventus starebbe per definire l'acquisto di Traorè dall'Empoli e poi dovrebbe girarlo al Sassuolo nell'ambito dell'affare Demiral.

La sta per mettere le mani su un altro dei giovani più interessanti dell'ultima . Secondo 'Tuttosport' infatti Paratici è vicino a chiudere la trattativa per l'acquisto di Hamed Junior Traorè.

Classe 2000, il centrocampista è stato tra i migliori dell' tanto che a gennaio era già stato ceduto alla . Poi però i viola non hanno depositato i documenti a causa di presunti problemi cardiaci del giocatore, problemi che secondo l'Empoli sono completamente superati.

A questo punto, come detto, nell'affare si è inserita prepotentemente la Juventus che con una cifra tra i 12 ed i 14 milioni di euro dovrebbe bruciare la forte concorrenza.

Traorè però non raggiungerà subito ma secondo 'Il Corriere dello Sport' verrà girato in prestito al come parziale contropartita nell'affare Demiral.

Ieri sera Paratici d'altronde era in dove ha visto il giovane difensore annullare di fatto un bomber esperto come Giroud. Ecco perchè alla Juventus hanno deciso di puntare forte su Demiral, preferendolo a Romero come quinto centrale della prossima stagione.

L'arrivo di Demiral infatti, considerati gli addii di Barzagli e Caceres, non esclude l'acquisto di un difensore top: dai sogni Koulibaly e De Ligt a Manolas fino al clamoroso ritorno di Benatia.