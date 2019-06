Calciomercato Juventus, Sensi pallino di Paratici: è sfida al Milan

Sensi è uno dei primi nomi sulla lista di Maldini ma sul centrocampista del Sassuolo, pallino di Paratici, la Juventus non intende mollare la presa...

In casa , si sa, certi nomi non passano mai di moda. Ogni riferimento a Stefano Sensi è puramente voluto. Anche nelle ultime ore, infatti, gli uomini mercato bianconeri hanno fatto registrare il proprio interessamento nei confronti del regista azzurro. Insomma, non una novità. In quanto l’attualità - targata - è stata creata proprio grazie alla regia juventina.

Approdato in Emilia nel 2016 con il 'benestare' della Juventus, Sensi è oggi uno dei principali obiettivi di mercato del nuovo : seguito da Maldini durante la stagione dell'esplosione a Sassuolo, il centrocampista di Urbino è uno dei primi nomi sulla lista della spesa rossonera. I contatti con Riso, agente del giocatore, sono frequenti e nonostante la valutazione importante (20-25 milioni di euro) l'ostacolo principale per vedere Sensi al Milan potrebbe essere... Madama.

Perché se l’interessamento del Milan risulta essere dei più concreti, anche la Signora sembra intenzionata a fare sul serio. Vuoi perché Sensi piace - e non poco - al responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici. Vuoi perché anche Maurizio Sarri, vicinissimo alla panchina dei bianconeri, è un grande estimatore del 23enne centrocampista neroverde. Insomma, Madama preferirebbe non vederlo in un altro grande club, perdendo così qualsiasi canale preferenziale.

Adesso, tuttavia, la è chiamata a prendere una decisione definitiva. In quanto tergiversare significherebbe perdere qualsiasi chance di arrivare a un potenziale pezzo da novanta che, comunque, ha già ampiamente dimostrato di essere un profilo affidabile e pronto a calcare i grandi palcoscenici.

Definito l’arrivo di Demiral per 15 milioni, e impostata la partenza di Rogerio, i campioni d’ col Sassuolo potrebbero apparecchiare la tavola con un altro piatto. E, intanto, Sensi aspetta una chiamata: da chi arriverà?