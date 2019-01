Calciomercato Juventus: Ramsey sempre più vicino

Aaron Ramsey è pronto a trasferirsi alla Juventus quest'estate: superata la concorrenza di PSG e Bayern, pronto un contratto da 7 milioni a stagione.

Tu chiamale, se vuoi, occasioni. Commissioni a parte, s'intende. Dopo il colpo Emre Can, la Juventus si prepara a replicare. Altro giro, altro centrocampista: Aaron Ramsey. Il 28enne mediano gallese, dopo una lunga militanza tra le fila dell' Arsenal , pregusta una nuova esperienza professionale. E tutte le strade portano a Torino.

La Vecchia Signora, dall'alto di una rosa qualitativamente eccelsa in tutti i reparti, si affaccia al mercato con l'intenzione di effettuare pochi inserimenti ma mirati. Qualche giovane di prospettiva a gennaio, qualche big a giugno. Insomma, alla Continassa sono ampiamente soddisfatti dell'attualità.

Detto questo, uno come Ramsey fa sempre comodo. Eccome. Allora, dopo aver valutato minuziosamente il fronte, la Juventus è entrata nell'ordine delle idee di portare il gallese alla corte di Max Allegri. Segnali positivi, anche perché la Signora ha messo sul piatto un contratto pluriennale da circa 7 milioni netti a stagione . Stipendio, indubbiamente, da top player.

Altrove, però, l'attuale numero 8 dei Gunners guadagnerebbe persino di più. Paris Saint-Germain e Bayern Monaco , infatti, avrebbero formulato offerte superiori. Ma, seppur lusingato, Ramsey ha dato la totale priorità alla Juventus . Ora, dunque, si entra nel vivo. Il sentore è che il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici , si senta piuttosto tranquillo. Da qui, appunto, le parole del dirigente piacentino.

“ È un ottimo calciatore e gioca in una grande squadra. Va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone, quindi siamo attenti anche a Ramsey. Ripeto, per ora è un giocatore dell'Arsenal e non siamo attenti solo noi al gallese ”. L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus, comunque, un tentativo per anticipare i tempi proverà a farlo. Con l'infortunio di Juan Cuadrado, e le condizioni precarie di Sami Khedira, un innesto immediato sfocerebbe nella sua ottima logica. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, l'Arsenal non sembra intenzionato a privarsene. Proprio come confermato da Unai Emery .

“ Oggi lo voglio con noi. A fine stagione sarà il momento in cui potrà andare dove vuole. Contatti con la Juventus? Non so nulla, vogliamo che resti concentrato ogni giorno sui nostri allenamenti e pensi alla prossima partita. Lo vedo molto sul pezzo, martedì ha giocato 15 minuti e ha segnato giocando bene. Questo è ciò che voglio da lui ”.

Se la trattativa dovesse andare in porto, e gli indizi spalleggiano fortemente questa tesi, Ramsey diventerebbe il terzo giocatore gallese a vestire la maglia della Juventus. I predecessori: John Charles (1957-1962) e Ian Rush (1987-1988).