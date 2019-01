Calciomercato Juventus, Ndombele per ringiovanire il centrocampo

Dopo aver definito l'ingaggio di Ramsey a parametro zero la Juventus segue anche Ndombele, ma il Lione chiede 70 milioni di euro.

Non solo Ramsey. Dopo aver definito l'ingaggio del gallese a parametro zero (per l'ufficialità manca solo l'annuncio) la Juventus valuta l'acquisto di un altro centrocampista che possa ringiovanire il reparto attualmente a disposizione di Allegri.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Oltre a Khedira, che nonostante il recente rinnovo la prossima estate potrebbe salutare Torino, anche Matuidi ha già compiuto 31 anni ecco perché i bianconeri pensano al possibile sostituto e guardano proprio in Francia.

L'obiettivo secondo 'Tuttosport' sarebbe Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 del Lione che piace da sempre moltissimo a Fabio Paratici ma che il club di Aulas valuta già addirittura 70 milioni di euro.

Sul giocatore d'altronce ci sono da tempo molti top club europei, comprese le italiane Napoli, Inter e Milan, anche se la concorrenza più pericolosa arriva dalla Premier League dove a seguire Ndombele sono Chelsea, Arsenal e Tottenham.

In ogni caso nei prossimi giorni, in base a quanto riporta 'Tuttosport', gli intermediari della Juventus potrebbero incontrare l'entourage di Ndombele per capire i margini di manovra ed evitare un nuovo caso Tolisso.

L'attuale centrocampista del Bayern Monaco infatti era stato a lungo nel mirino bianconero prima di trasferirsi in Baviera. Una beffa di mercato che a Torino non hanno dimenticato.

Ndombele come detto rappresenterebbe il futuro della Juventus che a centrocampo nei prossimi anni punterà forte su Emre Can e Bentancur, mentre è da valutare la posizione di Pjanic.

Davanti a una nuova super offerta estiva per il regista bosniaco stavolta i bianconeri potrebbero almeno sedersi intorno a un tavolo. Motivo in più per cercare alternative di livello in giro per l'Europa. Proprio come Ndombele, insomma.