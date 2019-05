Calciomercato Juventus, Isco resta nel mirino: il Real può cederlo per 60 milioni

Il Real Madrid potrebbe cedere anche Isco per fare spazio ad Hazard e si accontenterebbe di 60 milioni di euro. La Juventus è interessata.

Ritorno di fiamma nel calciomercato della che, nonostante Zidane sia di nuovo sulla panchina del , spera ancora di riuscire a portare Isco a .

Lo spagnolo d'altronde piace da sempre ai bianconeri e soprattutto piaceva moltissimo a Massimiliano Allegri tanto che lo scorso gennaio, quando Isco era finito ai margini della gestione Solari, la Juventus sembrava a un passo dal suo acquisto.

Il ritorno di Zidane però lo ha improvvisamente allontanato dai bianconeri, dato che il tecnico francese nella sua prima esperienza al Real Madrid aveva puntato forte su Isco.

Stavolta invece, secondo 'Tuttosport', Zidane non si opporrebbe alla cessione di Isco specie se la stessa permettesse a Florentino Perez di affondare il colpo per Eden Hazard.

Ecco perché, nonostante una clausola da 700 milioni di euro, Isco potrebbe lasciare il Real per 'soli' 60 milioni di euro. Cifra non impossibile per le casse della Juventus.

In ogni caso, prima di affondare eventualmente il colpo su Isco, i bianconeri dovranno scegliere il nuovo allenatore e poi muoversi sul calciomercato anche in base alle sue idee.

Il tutto senza tralasciare del tutto la pista che porta a James Rodriguez, altro esubero del Real tornato a Madrid dopo il prestito biennale al ma che non rientra nei piani di Zidane. Esubero che, come Isco, fa gola a tanti: Juventus in testa.

Intanto ieri Perinetti, direttore generale del , ha confermato ancora una volta l'interesse della Juventus per Romero. Resta però da stabilire se il difensore arriverà subito a Torino o rimarrà un altro anno in Liguria.