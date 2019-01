Calciomercato Inter, Modric deluso dal Real: "Non possiamo fare sempre una cagada"

Luka Modric è deluso dopo la sconfitta contro la Real Sociedad e accusa: "Ogni partita una cagada". L'Inter proverà un nuovo assalto in estate.

La sconfitta casalinga contro la Real Sociedad, la sesta in 18 partite per il Real Madrid in Liga, fa precipitare i Blancos a -10 dal Barcellona capolista e apre ufficialmente la crisi.

Pesanti a fine partita, tra le altre, anche le dichiarazioni rilasciate da Luka Modric a 'Marca' con il croato che sembra sempre più deluso dal Real Madrid e fa chiaro riferimento al fallo da rigore commesso da Casemiro nei primi minuti della gara.

"Molti di noi non sono al loro livello, non possiamo fare una 'cagada' all'inizio di ogni partita".

Dichiarazioni queste che peraltro, in base a quanto riporta 'Mundo Deportivo', non sono affatto piaciute a un altro leader dello spogliatoio come Sergio Ramos.

"Non è il momento di indicare i colpevoli. Quello che ci diciamo tra di noi all'interno dello spogliatoio non dovrebbe uscire dallo spogliatoio".

Modric però è durissimo con se stesso e ovviamente anche con i compagni tanto da non cercare alcun tipo di giustificazione.

"L'arbitro ha avuto un giorno no, ma il nostro problema non è l'arbitro o il VAR. Dobbiamo migliorare, sederci tra uomini e sistemare le cose".

Lo sfogo di Modric, ovviamente, fa sperare soprattutto l'Inter che secondo 'Tuttosport' conta di provare un nuovo assalto al croato la prossima estate quando, senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, Perez potrebbe essere costretto ad ammordibire le pretese rispetto a qualche mese fa.