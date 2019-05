Calciomercato Inter, Godin si avvicina: il contratto sarebbe già stato depositato

Dopo l'annuncio dell'addio all'Atletico Madrid, Godin è prossimo a trasferirsi all'Inter per il prossimo triennio: cinque milioni annui.

Primo step, fatto. Secondo step, fatto. Anche se non ufficialmente. Sì percè dopo l'annuncio dell'addio all' in una conferenza stampa commovente, Diego Godin sembra già essere un giocatore dell' . Il contratto dell'uruguagio, infatti, sarebbe già stato depositato in Lega Calcio.

E' il Corriere dello Sport a lanciare l'indiscrezione per cui l'Inter avrebbe già depositato il contratto di Godin nella sede di Via Rosellini: in virtù dei buoni rapporti con l'Atletico Madrid, i nerazzurri hanno avuto l'ok per mettere tutto nero su bianco e confermare l'ingaggio del prossimo ex Colchoneros.

Godin avrebbe già sostenuto le visite mediche con l'Inter lontano dall' , dopo aver chiuso l'accordo sulla base di un triennale a 5,2 milioni annui (più diritti d'immagine che porteranno l'inaggio annuo a poco meno di 6 e bonus legati alla qualificazione in ).

Il contratto di Godin sarebbe pronto e depositato già da alcune settimane, dopo che il difensore ha preso la decisione di trasferirsi in Italia e precisamente all'Inter già da inizio 2019. Prima dell'eliminazione dell'Atletico Madrid per mano della , ha voluto dare un cambio netto alla sua carriera.

Classe 1986, Godin lascerà l'Atletico Madrid dopo nove stagioni in cui ha vinto otto trofei, di cui cinque europei. L'unico grande riconoscimento che manca al suo palmares è la Champions, sfiorata in due occasioni con le sconfitte in finale contro i cugini del Real.

Difensore goleador, negli anni di Madrid è riuscito a mettere insieme 27 reti. Oltre ai goal con i club, però, anche quelli con la sua Nazionale: per gli italiani il suo nome è legato ai Mondiali 2014, quando proprio un suo goal, nel famoso match del morso di Suarez a Chiellini, eliminò la Nazionale azzurra già nella fase a gironi. Ora sfiderà tanti vecchi conoscenti in .