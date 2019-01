Calciomercato Inter, Gabigol tornerà al Santos: nuovo prestito in Brasile

L'Inter sta per chiudere con il Santos il ritorno di Gabigol in Brasile. Prestito di sei mesi per l'attaccante, cercato anche dal Flamengo.

Un nuovo futuro in Brasile. Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, è a un passo dall'ennesimo ritorno al Santos. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter sta infatti definendo con il club paulista la trattativa che permetterà al giovane attaccante di continuare a giocare in patria.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Si tratta di un prestito di ulteriori sei mesi, con Gabigol reduce da un'ottima stagione proprio con la maglia del Santos. 18 goal in 35 gare, numeri che hanno permesso al natio di Sao Bernardo do Campo di ritrovare il feeling con la rete perso dopo il suo approdo in nerazzurro.

Acquistato dall'Inter nell'estate 2016, in quel di Milano Gabigol non è mai riuscito ad ambientarsi, regalando solamente una gioia ai tifosi nerazzurri contro il Bologna. Tante ombre e poche luci che nell'agosto del 2017 hanno convinto i meneghini a cederlo in prestito al Benfica per pochi mesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Diversa nazione, stesso risultato. Con Gabigol che anche in Portogallo non è riuscito a lasciare il segno. Il ritorno in prestito al Santos lo scorso gennaio ha segnato invece un punto di svolta nella breve carriera del ragazzo.

L'aria del Brasile gli ha permesso di ritrovare la forma dei giorni migliori, regalando ail Santos un attaccante spesso decisivo in zona goal. Ecco allora che restare nel club paulista potrebbe essere la soluzione giusta per continuare a crescere sotto la guida di Jorge Sampaoli. Nel club paulista Gabigol troverà infatti l'ex CT dell'Argentina, nuovo allenatore del Santos.

Arenatasi la pista che portava al West Ham, Barbosa continua a essere seguito con attenzione anche dal Flamengo. I rossoneri ora sono però chiamati a formulare un'offerta concreta all'Inter nelle prossime ore, altrimenti i nerazzurri chiuderanno con il Santos.