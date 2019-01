Calciomercato Inter, Gabigol in prestito al Flamengo

Accordo trovato tra l'Inter e il Flamengo nell'affare Gabigol. L'attaccante rimarrà in Brasile dove si unirà in prestito secco ai rossoneri.

Dai nerazzurri ai rossoneri. Gabigol saluta l'Inter per unirsi in prestito secco al Flamengo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i brasiliani nelle ultime ore hanno piazzato l'accelerata decisiva per assicurarsi l'attaccante classe 1996.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Reduce da un'ottima annata con la maglia del Santos, sempre in prestito dall'Inter, Gabriel Barbosa in pratria ha collezionato 18 reti in 35 partite. Numeri che gli hanno permesso di attirare le attenzioni di West Ham e Flamengo. Con anche il Santos che ha fatto di tutto per trattenere il giocatore.

Acquistato dall'Inter nell'estate 2016, Gabigol proseguirà dunque la propria crescita nella Serie A brasiliana, dove al momento ha dimostrato di riuscire a esprimere al meglio le proprie qualità.

Rimandato così un ritorno in Europa del giocatore. Il West Ham era pronto ad accoglierlo ma delle problematiche legate all'ottenimento del permesso di lavoro di Gabigol non hanno consentito la chiusura della trattativa.