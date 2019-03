Calciomercato Inter, Dzeko primo obiettivo: la svolta dopo Pasqua?

Edin Dzeko è il profilo individuato dall'Inter per rafforzare l'attacco: piace a Marotta e Ausilio, dopo Pasqua l'affare potrebbe sbloccarsi.

e potrebbero presto tornare a sedersi attorno a un tavolo per chiudere un'altra operazione di mercato: lo scambio Zaniolo-Santon più cash per Nainggolan è rimasto nella mente dei tifosi nerazzurri e giallorossi, soprattutto per l'esplosione improvvisa del classe 1999.

Stavolta il soggetto in questione sarebbe un profilo navigato, dall'esperienza internazionale che ai meneghini è mancata nell'ultima campagna europea: quell'Edin Dzeko vicino un tanto così a trasferirsi al nel gennaio 2018.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il bosniaco gradirebbe l'opzione interista, preferendola a quella estera: ed avrebbero chiesto informazioni su di lui, intenzionato a rimanere in per questioni familiari.

La fase di corteggiamento è in atto e i segnali sono tutti positivi: l'apprezzamento è reciproco, primo passo per un matrimonio ancora da impostare nelle sue parti fondamentali. Qualcosa potrà accadere subito dopo Pasqua: sabato 20 aprile è in programma a San Siro proprio Inter-Roma, utile chissà alle due dirigenze per parlare dell'affare.

Dal canto loro, i giallorossi non si discostano dalla valutazione di circa 30 milioni di euro, la stessa fatta quasi un anno e mezzo fa quando l'addio dell'ex fu davvero a un passo dal concludersi positivamente.

Dzeko è ammirato sia dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che dall'amministratore delegato per l'area sport Giuseppe Marotta, il quale già in passato provò a portarlo alla .

Il classe 1986 è considerato l'attaccante ideale per accompagnare la crescita di Lautaro Martinez, in previsione di una possibile cessione di Mauro Icardi, allontanatosi dalla causa in seguito alla rottura - ora parzialmente risanata - provocata dalla perdita della fascia da capitano.