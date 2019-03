Calciomercato Inter: Darmian intriga, Soares già bocciato

Cedric Soares non verrà riscattato e tornerà al Southampton: l'Inter prepara l'offerta al Manchester United per Matteo Darmian.

L'Inter si fionda convinta su Matteo Darmian. Fuori dal progetto Manchester United, il terzino italiano torna nei radar dei nerazzurri che sembrano aver già bocciato Cedric Soares e vanno a caccia di un nuovo esterno basso.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo riferisce 'Tuttosport', spiegando come il portoghese in estate farà ritorno al Southampton senza essere riscattato dal club di Suning. Ecco perchè l'Inter, quegli 11 milioni che sarebbero dovuti serviti per acquistare il cartellino di Soares, intende stanziarli per provare ad assicurarsi Darmian.

Nelle intenzioni dei nerazzurri, c'è quella di bussare alla porta dello United mettendo sul piatto 6-7 milioni come proposta iniziale. Proprio sfruttando l'impiego col contagocce di Darmian, ai margini delle gerarchie di Solskjaer.

Qualora i Red Devils dovessero chiedere una cifra maggiore, il tesoretto che l'Inter risparmierà senza riscattare Soares tornerà utile per soddisfare le esigenze della società di Manchester. Arrivando appunto a 10-11 milioni.

Una somma che dovrebbe bastare, soprattutto perchè il contratto di Darmian col Man Utd scade nel 2020 e non sembrano esserci margini per allungare un matrimonio ormai agli sgoccioli. Marotta annusa il colpo.