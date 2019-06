Calciomercato Inter, Barella vuole solo i nerazzurri: volontà chiara

Nicolò Barella ha in mente soltanto l'Inter: no alle altre pretendenti, nerazzurri rassicurati nelle ultime ore.

Il futuro di Nicolò Barella è pronto a tingersi di nerazzurro nonostante le recenti voci su un interessamento del , che si sarebbe inserito offrendo il cartellino di Patrick Cutrone più un conguaglio di 20 milioni di euro.

Proposta allettante che però non spaventa l' : come riportato da 'Sky Sport', lo stesso centrocampista sardo avrebbe rassicurato il 'Biscione' riguardo la sua chiara volontà di arrivare alla corte del nuovo tecnico Antonio Conte.

Ausilio e Marotta si sentono sicuri di poter mettere a segno il colpo senza sudare come già successo in passato, quando altre squadre avevano creato più di un problema per altre operazioni, poi tramontate quasi sul nascere.

Stavolta non è previsto nessun finale a sorpresa: Barella si è promesso all'Inter che dovrà trovare la quadra totale con il . Poi l'annuncio ufficiale sarà una mera formalità.