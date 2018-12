Calciomercato Inter, Ausilio su Modric: "Mai dire mai…"

E’ uno dei migliori giocatori del pianeta e nel corso dell’estate è stato il campione che per diverse settimane ha fatto sognare i tifosi dell’Inter.

Luka Modric ha rappresentato per molti il colpo mancato dei nerazzurri nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, quello dell’ultimo Pallone d’Oro è però un nome che ciclicamente viene nuovamente accostato ai meneghini.

Piero Ausilio, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha ricordato quei giorni nei quali il clamoroso arrivo del croato era sembrato possibile.

“Io non ci credevo fino in fondo, allo stesso tempo però non vedevo perché non si potesse sognare. Io dissi solo che se il Real Madrid pensava che la cosa potesse andare in porto, noi saremmo stati pronti a parlarne. In realtà però, conoscendo le nostre possibilità, non facemmo partire alcuna trattativa. Se Modric rappresenta un idea che potrebbe tornare? E’ un calciatore di una tale importanza e di una tale qualità, oggi nel calcio non si può mai dire mai a niente”.