Calciomercato Fiorentina, Thereau tra i sogni della Cremonese

Finito ai margini del progetto Fiorentina, Cyril Thereau potrebbe anche ripartire dalla Serie B. Sulle sue tracce c’è infatti la Cremonese.

Quella di Cyril Thereau non è stata sin qui certamente una stagione indimenticabile. Frenato prima da qualche infortunio e perse poi posizioni su posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli, in questo campionato ha totalizzato appena due presenze con la maglia della Fiorentina, il tutto per un totale di appena 26’ in campo.

L’approdo in riva all’Arno di Luis Muriel, potrebbe, con ogni probabilità, ridurre in maniera ancor più drastica lo spazio a sua disposizione ed ecco quindi che la sessione invernale di calciomercato, potrebbe rappresentare la giusta chance per trovare una squadra nella quale tornare ad essere protagonista.

Negli ultimi giorni, il nome dell’attaccante transalpino è stato accostato a quello di diverse società, Genoa e Parma su tutte, a quanto pare però, Thereau fa gola anche in Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, la Cremonese avrebbe individuato proprio nel giocatore gigliato uno dei possibili grandi obiettivi di calciomercato. Thereau, rappresenterebbe per la squadra guidata da Rastelli un rinforzo ovviamente di lusso. Da quando è approdato in Italia infatti, l’attaccante francese ha giocato solo in Serie A, superando tra l’altro per quattro volte le doppia cifra in fatto di reti.

La Cremonese è attualmente dodicesima in classifica a -4 dalla zona playoff, e con un rinforzo come Thereau sognare la scalata verso la promozione sarebbe certamente meno complicato.