Calciomercato Fiorentina, Corvino su St. Juste: "Non lo conosco"

Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, spiega: “Se il calciomercato ce ne darà la possibilità, proveremo a migliorarci”.

Considerata in estate una delle possibili sorprese del campionato, la Fiorentina è in realtà incappata in una prima parte di stagione abbastanza anonima. La compagine gigliata, che nello scorso turno di Serie A è tornata alla vittoria dopo oltre due mesi di astinenza, occupa infatti attualmente la decima posizione in classifica.

Per tale motivo, da settimane si parla della possibilità di una Fiorentina abbastanza attiva nel corso della prossima sessione di calciomercato e tra i nomi accostati ai viola si è fatto con particolare insistenza quello di Jerry St. Juste.

Pantaleo Corvino, parlando a margine di un evento organizzato all'ospedale pediatrico Meyer, ha smentito l’interesse per il difensore olandese del Feyenoord.

“Non voglio fare battute, ma devo dire che io St. Juste non lo conosco. E’ un periodo nel quale si dice e si scrive tanto visto che siamo vicini all’apertura della sessione di calciomercato, quindi dobbiamo capire che c’è chi cerca dei nomi. Noi siamo sempre stati chiari, abbiamo costruito una squadra giovane e dobbiamo aiutare questi giocati a crescere. Nel corso del mercato poi bisogna sempre stare attenti per cogliere le occasioni e noi saremo pronti nel caso in cui ci fosse la possibilità di migliorare questo gruppo”. L'articolo prosegue qui sotto

Il direttore generale della Fiorentina, pur continuando a riporre fiducia nell’attacco, non ha escluso nuovi possibili innesti.