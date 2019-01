Calciomercato Cagliari, Nandez lontanissimo: rimarrà al Boca

A meno di nuovi colpi di scena, Nandez non giocherà in Sardegna. Non è stato infatti trovato l'accordo tra il Cagliari e il Boca Juniors.

Dalla finale di Copa Libertadores alla Serie A. Da Buenos Aires a Cagliari, due città strettamente legate (basti pensare che il nome del capoluogo argentino deriva dalla Basilica di Bonaria). Niente da fare. Nahitan Nandez è sempre più vicino alla permanenza al Boca Juniors e non all'arrivo nel campionato italiano.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si parla da divese settimane della trattativa tra Boca Juniors e Cagliari per Nandez, ma nonostante le lunghe e svariate discussioni tra le due società, non è stato trovato un accordo riguardo modalità e tempi del pagamento. Gli argentini hanno spinto fortemente sul cash immediato, i rossoblù no.

Il Cagliari non vuole infatti pagare i famosi 21 milioni di euro immediatamente e totalmente. L'idea di Giulini era quella di dilazionare il pagamento in due anni, magari potendo contare sul trasferimento di Barella, che a meno di sorprese lascerà la Sardegna per una big di Serie A o estera la prossima estate. Per non meno di 40-50 milioni.

Nandez e il Boca Juniors dovrebbero così continuare insieme, anche se il giocatore era, e rimane tuttora convinto, di poter effettuare il salto in Europa già a gennaio. Certo, rimangono interesstate altre squadre di Liga e Premier, ma non per l'immediato.

In Premier, vedi Leicester, la cifra richiesta dal Boca Juniors per portare Nandez in Europa non rappresenta certo un problema, ma ora come ora il centrocampista non risulta essere una prorità per le Foxes. Che al massimo ragionerebbero su un suo trasferimento estivo.

Dal Sud America arrivano comunque buone notizie per il calciomercato del Cagliari. Intervistato da Radio 10.10, il centrocampista uruguagio Oliva ha confermato l'imminente passaggio in rossoblù: