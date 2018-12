Calciomercato Bayern Monaco, l'Atletico Madrid su Hernandez: "Solo dal prossimo luglio"

Il futuro di Lucas Hernandez, terzino francese in forza all'Atletico Madrid, sarà quasi sicuramente targato Bayern Monaco.

A confermare la presenza di una trattativa, ai microfoni di Goal, è stato il direttore sportivo dei Colchoneros Miguel Angel Gil Marin.

Hernandez, classe 1996, attualmente è sotto contratto con il club iberico fino al giugno del 2024 ma ha una clausola rescissoria del considerevole importo di 80 milioni di euro.

"Il giocatore non lascerà l'Atletico Madrid in questa finestra di mercato invernale. Abbiamo un buon rapporto con il Bayern Monaco, incontreremo la dirigenza tedesca a gennaio per valutare la situazione. Se il giocatore vorrà andarsene ne parleremo, ma solamente a partire dal prossimo luglio".