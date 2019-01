Calciomercato Barcellona, Vela può essere il sostituto di Munir

Ceduto Munir al Siviglia, il Barcellona cerca un altro attaccante: Morata è il sogno, Vela la possibilità reale.

Accostare la parola sogno al calciomercato del Barcellona sembra alquanto paradossale, vista la potenza economica blaugrana e l'attrazione totale per ogni calciatore del pianeta. Eppure difficilmente Alvaro Morata arriverà in blaugrana per sedersi in panchina in maniera costante. Ecco perchè i blaugrana hanno messo nel mirino Carlos Vela.

Secondo il Mundo Deportivo, il giornale storicamente più vicino al Barcellona, la squadra di Valverde sta seriamente pensando a Vela per diverse caratteristiche. Prima di tutto conosce perfettamente la Liga e non avrebbe problemi a partire dalla panchina davanti ai titolarissimi blaugrana.

In più si tratta di un giocatore duttile capace di giocare in diverse posizioni d'attacco e lo stipendio percepito coi Los Angeles FC di sei milioni non risulta essere un problema, sopratutto se Vela garantirà una buona dose di reti e assist anche da subentrato. E il Barcellona crede possa essere così.

Arrivato in MLS nel 2018, prima dei trent'anni, Vela ha provato l'esperienza statunitense senza esserne contagiato immediatamente: vuole provare qualcosa di nuovo, in un nuovo club. Tornare in Spagna sarebbe perfetto per l'ex Real Sociedad, con la quale ha militato tra il 2011 e il 2017.

Con la maglia del club basco, Vela è stato tra i giocatori più decisivi del campionato durante questo decennio, basti pensare alle 66 realizzate alle decine di assist messi a segno inogni annata.

L'avventura coi Los Angeles è andata fin qui benissimo, vedi le 14 reti segnate e i 10 passaggi tramutati in goal dai compagni, ma la scintilla con il campionato nord-americano non è scattata per il classe 1989 messicano.

Per sostituire Munir, appena passato al Siviglia, il Barcellona ha in mente un altro giocatore rapido, ma anche letale. Vela può tornare in Spagna, per giocare in maglia blaugrana.