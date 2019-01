Calciomercato Barcellona, Todibo subito: acquisto anticipato

Tolosa e Barcellona stanno trattando per il trasferimento immediato del giocatore già acquistato dai blaugrana, ma in teoria per giugno.

Principio di accordo tra Barcellona e Tolosa, il trasferimento di Jean-Clair Todibo dovrebbe arrivare sul gong di chiusura del calciomercato. Acquisato ufficialmente già da qualche giorno, il difensore centrale francese si sarebbe dovuto unire alla squadra catalana solo in estate. Invece arriverà al Camp Nou con qualche mese d'anticipo.

In teoria il Barcellona aveva prelevato Todibo a parametro zero, vista la scadenza contrattuale del prossimo 30 giugno, ma l'arrivo a gennaio porterà un'indennizzo al Tolosa. Oramai da tempo rassegnato, il club francese potrà almeno consolarsi con un assegno da investire nel futuro calciomercato.

Todibo arriverà dunque nelle prossime ore a Barcellona per unirsi alla truppa di Valverde ed essere così il sesto difensore centrale a disposizione del tecnio blaugrana. In stagione ci sono state grandi difficoltà difensive, e l'avere più opzioni dovrebbe far dormire sonni sereni all'ex mister del Bilbao.

Non ci sono veri e propri fenomeni nella difesa del Barcellona, tra acquisti deludenti, riserve di lungo corso e giocatori oramai avanti con gli anni: Todibo è chiamato ad essere la sorpresa capace di integrarsi immediatamente nella squadra di Valverde. Alla pari dell'altro nuovo arrivato, Murillo.

Oltre ai due appena citati, il Barcellona può contare anche su Umtiti, Vermaelene, Lenglet e ovviamente Pique, spesso contestato in stagione per qualche errore di troppo. I due acquisti operati del Barcellona sono stati necessari in virtù dei problemi fisici di Umtiti, in teoria titolare imprescindibile.

Classe 1999, Todibo nasce come mediano, ma in questa stagione è stato utilizzato come difensore centrale. Visti gli ottimi risultati, il Barcellona, superando diversi big club europei, ha deciso di acquistarlo proprio per la retroguardia. Ennesimo acquisto invernale per Valverde.