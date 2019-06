Calciomercato Barcellona, Denis Suarez sicuro: "Voglio andarmene"

Terminato il prestito all’Arsenal, Denis Suarez non è disposto a restare al Barcellona: “Voglio andare via e giocare”.

Tornato al nell’estate del 2016 per diventare un giocatore importante per il nuovo ciclo che stava per iniziare, Denis Suarez in realtà in blaugrana non ha avuto grandi possibilità di mettersi in mostra.

Se nella sua prima stagione al Barça ha totalizzato 36 presenze (26 delle quali in campionato), nelle successive due è finito sempre più ai margini dell’undici iniziale, fino alle sole due presenze nell’ultima che a gennaio l’hanno spinto a trasferirsi in prestito all’.

Per Suarez è adesso arrivato il momento di tornare alla corte di Valverde, a quanto pare però la sua potrebbe essere una ‘toccata e fuga’. Parlando ai microfoni di Cadena Ser, ha infatti annunciato la sua decisione di lasciare il Barcellona.

“Quello che voglio è andarmene e giocare e l’obiettivo è restare nel campionato spagnolo. Sono stato a Barcellona due mesi per recuperare dall’infortunio e nessuno mi ha detto una sola parola”.

Il nome di Denis Suarez è stato accostato a quello del , club nel quale ritroverebbe quel Marcelino agli ordini del quale tanto bene ha fatto ai tempi del .

“Marcelino è il miglior allenatore che ho mai avuto e parlo regolarmente con lui. Non è vero che ho rifiutato il Valencia, semplicemente non ho mai ricevuto offerte da loro”.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, Denis Suarez sarebbe anche nel mirino di e Vigo, ma il Barcellona non è disposto a cederlo per meno di 20 milioni di euro.