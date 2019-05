Calciomercato Atletico Madrid, Cavani ha detto sì: dipenderà da Diego Costa

Se Diego Costa dovesse lasciare l'Atletico Madrid, Cavani sarà la prima scelta per l'attacco: l'uruguagio ha dato l'ok al trasferimento.

Sarà un'estate turbolenta per i grandi club europei, pronti a cambiare i propri bomber d'attacco in seguito alla necessità degli stessi di provare nuove avventure e inseguire sogni non ancora realizzati. Griezmann, ad esempio, lascerà l'. Squadra alla quale si avvicina Edi Cavani.

L'attaccante uruguagio non è il sostituto naturale di Griezmann, ma potrebbe comunque arrivare all'Atletico Madrid in luogo di Diego Costa. La società della capitale spagnola non vede infatti come imprescindibile il giocatore spagnolo per la prossima stagione e in caso di addio avrebbe in cima alla lista dei desideri proprio Cavani.

Un Cavani che da canto suo, secondo Cadena Ser, avrebbe già detto sì al trasferimento a Madrid, così da provare un nuovo campionato europeo dopo aver fatto sfracelli sia in che in . L'ex è convinto di aver dato tutto a Parigi e l'opportunità dell'Atletico potrebbe essere irripetibile.

In attesa di raccogliere dal calderone delle voci il sostituto di Griezmann, Cavani è già quello designato per rendere solamente ricordo Diego Costa. Stagione a dir poco deludente quella dell'ex , che ha unito grossi problemi realizzativi alla solita foga eccessiva in mezzo al campo.

Oramai 32enne, Cavani ha un contratto col fino al 2020, dunque i parigini potrebbero cederlo già quest'estate per evitare di perderlo a zero in futuro. Un rinnovo non è del resto in programma e la società francese sta puntando giocatori più giovani per il suo attacco.

23 i goal totali in 33 stagionali per Cavani, il minimo realizzato sin dal 2010, ultimo anno in cui ha vestito la maglia del . Da allora però il bomber sudamericano non faceva registrare così poche gare. Madrid può essere l'immediato rilancio, per provare a vincere un trofeo in una quarta nazione.