Calciomercato Atalanta, Palomino ancora escluso: Boca Juniors sempre alla finestra

José Luis Palomino non è sceso in campo a Frosinone con l'Atalanta, alimentando le voci di mercato. Ma per lui potrebbe esserci il rinnovo in vista.

Un'esclusione giustificata per ragioni di turnover, ma che fa comunque rumore. José Luis Palomino non è sceso in campo con la maglia dell'Atalanta sul campo del Frosinone, dando adito a voci di mercato sempre più prepotenti: quelle che lo vorrebbero presto con la maglia del Boca Juniors.

Nella vittoria per 0-5 allo Stirpe, al centro della difesa non ha giocato l'argentino ex Ludogorets, ma l'albanese Djimsiti. Una scelta a sorpresa, che però Gasperini ha spiegato nel post gara: settimana prossima la Dea sarà attesa da tre partite difficili e soprattutto decisive, quindi il tecnico ha deciso di dare fiato all'argentino.

Il Boca Juniors rimane però alla finestra e non ha mai nascosto l'interesse per il giocatore. Il nuovo allenatore Gustavo Alfaro, che ha preso il posto di Barros Schelotto, dieci giorni fa non si è nascosto e, intervistato da Telem, ha dichiarato che il desiderio di Palomino sarebbe quello di trasferirsi agli 'Xeneizes'.

"La sua volontà è quella di venire al Boca, è intenzionato ad accettare la nostra offerta e anche io voglio si trasferisca da noi. La situazione però è difficile". L'articolo prosegue qui sotto

La difficoltà starebbe soprattutto nel convincere l'Atalanta, che non vorrebbe privarsi del proprio centrale. La 'Dea', secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', starebbe anche pensando di proporre un rinnovo di contratto fino al 2023 con adeguamento dello stipendio, per allontanare il Boca Juniors.

Nei giorni scorsi sono già arrivate a Bergamo diverse offerte, secondo 'Sky Sport', ma Gasperini le ha rimandate tutte al mittente: non avrebbe intenzione di privarsi di un giocatore così importante per l'Atalanta a gennaio, senza la possibilità di cercare un sostituto adeguato.

Il Boca rimane alla finestra, osserva interessato Palomino che non gioca a Frosinone. Ma la 'Dea' non sembra aver intenzione di mollare il difensore, diventato un titolarissimo e un indispensabile di questa stagione.