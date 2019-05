Calciomercato Atalanta, Lazzari in arrivo se parte Castagne

Castagne verso il Napoli insieme a Ilicic, l'Atalanta ha individuato nell'esterno italiano il sostituto dell'attuale titolare.

Pochi giorni al termine del calciomercato, poche settimane al via del calciomercato. Se i contratti potranno essere depositati da luglio e gli affari ufficiali saranno comunque tali già a giugno, è già arrivato il periodo delle trattative serrate: così da iniziare la al meglio. Nel caso dell', anche la competizione europea.

L'ultima giornata dirà se l'Atalanta giocherà l' (preliminari o gironi) o la Champions, ma intanto si fa un gran parlare di calciomercato. La Dea sarebbe infatti ad un passo dal cedere Castagne e Ilicic al Napoli, che potrebbero dunque confrontarsi con il massimo torneo continentale.

Se l'addio di Ilicic sembra vicino, quello di Castagne è ancora in forse. Ciò nonostante, secondo Sky Sport, l'Atalanta ha già trovato l'eventuale sostituto del giovane esterno belga, arrivato in Serie A nel 2017 dopo aver giocato l'Europa League con la maglia del .

Trattasi di Manuel Lazzari, uno degli esterni più richiesti dalle big del calcio italiano, difficilmente ancora in forza alla nella prossima annata. Dopo una lunghissima gavetta, dalla Serie D con Montecchio Maggiore, Delta Tolle e Giacomense, il classe 1993 ha conquistato la Nazionale azzurra nel 2018, passando in pochi anni, sempre a Ferrara, dalla C2 alla A.

Ora la possibilità di giocare in Europa, se dovesse concretizzarsi il passaggio all'Atalanta. Lazzari è finito comunque nel mirino di , e in passato e senza l'approdo a Bergamo non è da escludere una cessione della SPAL per fare cassa.

Difficile portare via Lazzari da Ferrara per meno di venti milioni, ma le contropartite tecniche potrebbero fare la differenza. Intanto l'Atalanta è in pole, ma il destino dell'esterno è legato a Castagne. Neanche iniziato, il calciomercato italiano è già in fermento.