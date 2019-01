Calciomercato Atalanta, Ibanez è nerazzurro: c'è l'ufficialità

L’Atalanta piazza il suo primo colpo nel corso di questa sessione invernale di calciomercato e lo fa assicurandosi Roger Ibañez da Silva.

A confermare il buon esito della trattativa che ha portato il difensore brasiliano in nerazzurro, è stato lo stesso club orobico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Nuovi arrivi in casa #Atalanta ! Benvenuto Roger #Ibañez https://t.co/PCJsz1yGyz #GoAtalantaGo pic.twitter.com/oGLJDyyzJE

“Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Fluminense il calciatore Roger Ibañez da Silva a titolo definitivo.

Nato a Canela, in Brasile, il 23 novembre 1998, Ibañez è un difensore centrale ed è considerato uno dei giovani prospetti più interessanti di scuola brasiliana. Dopo aver mosso i primi passi nel Sergipe, nel 2018 è passato al Fluminense guadagnandosi il posto da titolare: 14 presenze in campionato e 7, tutte da titolare, in Copa Sudamericana arrivando fino alla semifinale.

Benvenuto Ibañez!”.