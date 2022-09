Calcio italiano in lutto per la morte di Giancarlo Beltrami: per 16 anni dirigente dell’Inter

E’ venuto a mancare, a 85 anni, Giancarlo Beltrami. Ex calciatore, è stato tra il 1977 ed il 1993 direttore sportivo dell’Inter.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Giancarlo Beltrami. Nato a Milano nel 1937, da calciatore ha vestito diverse maglie tra la fine degli anni cinquanta e quella degli anni sessanta, compreso quelle di Milan e Varese con le quali ha vissuto le sue due uniche avventure in Serie A.

Cresciuto proprio nelle giovanili del club rossonero, è comunque all’Inter che ha legato in maniera indissolubile il suo nome.

Della società nerazzurra è infatti stato direttore sportivo per ben sedici anni, dal 1977 al 1993.

Dirigente con le presidenze Fraizzoli e Pellegrini, ha contribuito ai successi che hanno portato nella bacheca dell’Inter due Scudetti (quello della stagione 1979-1980 con Eugenio Bersellini in panchina e quello dei record di Trapattoni dell’annata 1988-1989) , due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana ed una Coppa UEFA.