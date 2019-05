Cairo contro la riforma di Agnelli: "Intervento tremolante, sarebbe un colpo di stato"

Urbano Cairo non ci sta. Il presidente del , intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' a margine dell'incontro di Madrid, spara a zero contro la riforma proposta dall'ECA e attacca frontalmente Andrea Agnelli.

Il numero uno della infatti è presidente anche dell'ECA e da sempre spinge per un profondo rinnovamento sia dei campionati nazionali che delle coppe.

"Agnelli è intervenuto, si è portato come guardaspalle Van der Sar, ma il suo è stato un intervento tremolante. Non ha detto niente. “Rispettiamo tutti”, sì, ma a parole… Dice una cosa e ne fa esattamente un’altra. È molto grave. Se passa l’idea del campionato al mercoledì, cosa faranno durante il fine settimana i tifosi delle squadre non qualificate nelle coppe? Il mercoledì la gente lavora".