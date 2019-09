Cagliari-Inter, goal di Lautaro o autorete di Cerri?

Il primo goal dell'Inter è di Lautaro Martinez, anche se manca ancora l'ufficialità. Cerri cerca di rinviare di testa ma sbatte contro l'Argentino.

Durante la partita tra e il primo goal nerazzurro ha fatto parecchio discutere. Non solo per una posizione di fuorigioco analizzata a lungo, ma anche per l'autore finale della rete.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Stefano Sensi mette in mezzo il pallone per Lautaro Martinez, dopo un piccolo rimpallo la palla finisce in rete. Guardando più attentamente si vede come Cerri rinvia il pallone di testa, la sfera poi sbatte sulla testa di Lautaro Martinez e va in fondo al sacco.

Di conseguenza, come annuncia Fantacalcio.it, non c'è l'assist assegnato a Stefano Sensi, che aveva crossato il pallone in direzione di Lautaro Martinez.

A breve il servizio completo.