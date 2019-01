Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Barella trequartista, gioca Pessina

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta: Maran lascia in panchina il nuovo arrivato Birsa, nell'Atalanta solito tridente Ilicic-Zapata-Gomez.

Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Gomez, Ilicic; D. Zapata.

Maran sceglie di non lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Birsa. C'è Barella sulla trequarti a supporto di Joao Pedro e Pavoletti. A centrocampo titolari Faragò e Cigarini.

Nell'Atalanta le novità sono Gollini tra i pali e Pessina in mezzo al campo. In difesa fuori Masiello, mentre Castagne viene preferito a Gosens. In attacco non si tocca il tridente Ilicic-Gomez-Zapata.