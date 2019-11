Cagliari super: +10 in Serie A rispetto al 2018/2019 dopo 12 giornate

Cagliari squadra coi migliori progressi in termini di punti fatti alla 12ª rispetto alla scorsa stagione (+10), seguono Inter (+6) e Udinese (+5).

primo in classifica. Trattasi di quella del confronto tra i punti ottenuti dopo 12 giornate in nella passata stagione e in quella attuale, che vede i sardi vertiginosamente in zona Champions.

Come reso noto da 'Opta', la squadra allenata da Rolando Maran col suo quota 24 vanta un bel +10 rispetto ai 14 punti conquistati dalla prima alla dodicesima del 2018/2019.

Nella speciale graduatoria, alle spalle del Cagliari completano il podio l' (31 punti contro i 25 della scorsa annata, +6) e (14/9, +5).

Tra le prime posizioni della classifica stilata da 'Opta', compaiono in quarta posizione (+4), (+3) e (+2). A Cagliari, sognare è lecito.