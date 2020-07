Bundesliga 2020/2021, le date: al via il 18 settembre

Chiuso a giugno, il campionato tedesco riprenderà a metà settembre: ancora una volta tutte a caccia del Bayern Monaco.

Si è concluso il 27 giugno (6 luglio considerando il playout vinto dal Werder Brema), ma è già tempo di pensare alla nuova stagione di . Chiusa l'annata più strana di sempre, dovuto allo stop per coronavirus, a settembre si ripartirà con l'edizione 2020/2021 del campionato tedesco.

La nuova Bundesliga inizierà il 18 settembre, con il primo turno che si concluderà il 21. Qualche giorno prima però scenderanno in campo le squadre per il primo turno di Coppa di : la DFB Pokal, infatti, verrà disputata già dall'11 al 14 dello stesso mese.

Alla pari della Bundesliga, anche la Coppa di Germania è stata vinta dal , che ad agosto punta a vincere il Treble con la . e sembravano in grado di poter strappare il titolo al club bavarese, che alla fine è riuscito invece a trionfare ancora una volta.

La Bundesliga 2020/2021 avrà un turno infrasettimanale, precisamente il 15 e il 16 dicembre, per poi giocare l'ultima giornata prima della sosta. Rispetto al passato, in virtù dell'Europeo 2021 e dall'inizio tardivo, la sosta invernale sarà ridotta e già nel primo fine settimana di gennaio Bayern e compagnia saranno in campo.

La 34esima e ultima giornata di Bundesliga si giocherà il 22 maggio 2021, mentre il 13 dello stesso mese i giocherà la finale di Coppa di Germania. Una stagione che dovrebbe riproporre il pubblico negli stadi, seppur inizialmente con capacità ridotta per combattere il coronavirus.

Per il , l'Eintracht Francoforte, il Wolfsburg e il Bayer Leverkusen tra l'altro ci sarà pochissimo tempo per riposare: le gare di e Champions diminuiranno sensibilmente le vacanze dei giocatori in questione. Con la possibilità, però, di fare la storia.