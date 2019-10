Bulgaria-Inghilterra: dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta dell'ultimo turno l'Inghilterra cerca il riscatto contro la Bulgaria: probabili formazioni e info su dove vedere il match.

L' di Southgate cerca la 'spallata' definitiva al girone A di qualificazione a : dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro la la formazione britannica cerca il riscatto sul campo della Bulgaria.

La nazionale dei 'Tre Leoni' è stata raggiunta in testa dalla classifica a quota 12 punti proprio dalla squadra di Silhavy, che ha però una partita in più. Ancora a secco di vittorie invece la formazione bulgara, che condivide l'ultimo posto con il Montenegro a soli tre punti, conquistati con tre pareggi.

'Match-ball' per l'Inghilterra, che può staccare il biglietto per la fase finale dell'Europeo: i ragazzi di Southgate devono vincere in terra bulgara e sperare che il Kosovo non vinca in casa contro il Montenegro. Occhi puntati su Ivelin Popov e Harry Kane, gli uomini più in forma: il primo ha segnato due degli ultimi tre goal della Bulgaria, mentre il centravanti del è già a quota 7 goal nel girone.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Bulgaria-Inghilterra: dalle news sulle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

BULGARIA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bulgaria-Inghilterra

Bulgaria-Inghilterra Data: 14 ottobre 2019

14 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : -

- Streaming: -

ORARIO BULGARIA-INGHILTERRA

Bulgaria-Inghilterra si giocherà lunedì 14 ottobre alle ore 20.45. Il match avrà luogo nel suggestivo stadio Vasil Levski di Sofia, la capitale.

Non è prevista una copertura televisiva per Bulgaria-Inghilterra, nessuna emittente televisiva ha infatti acquistato i diritti per la trasmissione della partita.

Non sarà neanche possibile vedere in diretta la sfida tra Bulgaria e Inghilterra, proprio perchè non sarà trasmessa in nessuna tv. Gli appassionati non potranno dunque seguire il match su PC, tablet o smartphone.

Balakov dovrebbe riproporre gran parte della formazione che ha pareggiato contro in casa del Montenegro nell'ultima giornata, con la sola eccezione di Kostadinov al posto di Popov davanti alla difesa. Davanti spazio dunque a Kraev come punto di riferimento centrale, sulle corsie esterne Ivanov e Wanderson.

Southgate si affida ancora al tridente con i velocisti Sterling e Sancho a supporto di Harry Kane. Henderson mediano basso con Barkley e Mount liberi di sganciarsi tra le linee. Trippier in vantaggio su Alexander-Arnold per un posto sulla destra. Al centro Gomez affianca Maguire.

BULGARIA (4-1-4-1): Iliev; Pashov, Dimitrov, Zanev, Nedyalkov; Ivanov, Popov, Malinov, Marcelinho, Wanderson; Kraev.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Maguire, Gomez, Chilwell; Barkley, Henderson, Mount; Sterling, Kane, Sancho.