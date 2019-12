Buffon a Ronaldo: "Deve sapere che se dà l'esempio la Juventus è 100 volte più forte"

Quello della nella fase a gironi della , è stato un cammino quasi perfetto. I bianconeri hanno vinto cinque delle sei partite disputate (pareggiandone solo una) e si sono rivelati gli autentici dominatori del Gruppo D.

La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è stata ottenuta con largo anticipo, cosa che invece non è riuscita a fare l’ che è stata clamorosamente eliminata e dovrà quindi ora ripartire dall’.

Le due grandi favorite nella corsa per lo Scudetto saranno, nel prosieguo della stagione, chiamate a seguire percorsi europei diversi ma Gigi Buffon, parlando a Tuttosport, ha spiegato come di fatto per i bianconeri nulla cambi.

“Per la non cambia niente, se la Juve ha la testa e l’umiltà che ha avuto contro il Leverkusen. Se invece ha la supponenza e un po’ la superficialità, a cominciare chiaramente da me, che ha messo in certe partite non di cartello, allora la Juve rischia. Per questo dico che quella in era una partita nella quale dovevamo dare delle risposte, come gruppo, per capire se veramente vogliamo arrivare a determinati obiettivi. Per arrivarci servono sicuramente tanta qualità e tanta esperienza, però ci vuole anche un gruppo coeso che abbia voglia di soffrire in certi momenti della gara. In Germania gli esempi più belli sono stati Cristiano e “il Pipa” perché in alcuni momenti, soprattutto del primo tempo, nei quali non c’era da guardarsi troppo intorno ed essere troppo riflessivi, Ronaldo e Higuain hanno cominciato a correre indietro per difendere. Per noi è stata una trasmissione di adrenalina ed energia fortissima”.