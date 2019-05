Buffon omaggia De Rossi: all'Olimpico con la maglia numero 16 dell'Italia

Il portiere del PSG è stato immortalato con la maglia di De Rossi: anche lui ha voluto presenziare all'addio romanista dell'amico.

Da , città che ha ospitato l'ultima gara stagionale del , a Parigi, dove gioca attualmente, fino a , dove ha assistito all'ultima gara in maglia giallorossa dell'amico Daniele De Rossi. Neanche Gigi Buffon è voluto mancare al saluto dell'ormai ex capitano al suo Olimpico, ai suoi amici.

¿Se puede ser más grande? Gigi Buffon ayer en las tribunas del Estadio Olímpico, como un hincha más, despidiendo a su gran amigo Daniele De Rossi... pic.twitter.com/E87CWAf9vr — Juez Central (@Juezcentral) May 27, 2019

Buffon è stato infatti immortalato nella tribuna dell'Olimpico omaggiando a suo modo De Rossi: il portiere del PSG ha mostrato la maglia numero 16 di De Rossi, indossata durante l'ultimo Mondiale giocato dagli azzurri nel 2014. L'ultimo grande torneo in cui l'ex e l'ex Roma hanno condiviso lo spogliatoio.

Campioni del Mondo nel 2006 in quel di Berlino, De Rossi e Buffon si sono ritrovati a distanza di qualche metro, uno in campo, l'altro in tribuna. All'Olimpico era tra l'altro presente anche un altro degli eroi di tredici anni fa, ovvero Marco Materazzi.

De Rossi e Buffon sono accumunati dal fatto di conoscere il proprio futuro nell'imminente calciomercato estivo. Il centrocampista potrebbe ritirarsi o continuare in un altro club, mentre il portiere non è certo di continuare a Parigi, ma non sembra deciso ad appendere i guantoni al chiodo.

Nelle ultime ore ha voluto commentare il viaggio di Buffon a Roma per salutare De Rossi anche Malag, numero uno dello sport italiano:

"Ho molto apprezzato il fatto che sia venuto a vedere la partita dal vivo, De Rossi era il più giovane della spedizione azzurra del 2006. Questa generazione di atleti ha reso grande l' ".

Tra De Rossi e Buffon c'è sempre stato un rapporto particolare, sin dai primi anni con la maglia dell'Italia. In passato il portiere ha cercato di convincere il centrocampista a sposare la causa della Juventus senza riuscirci, complimentandosi per il suo amore alla Roma. Eterno.