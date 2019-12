Brescia, Balotelli fermato dal mal di schiena: a rischio per la SPAL

Mario Balotelli ha abbandonato dolorante l'allenamento a causa di una fastidiosa lombo-sciatalgia. Corini spera di recuperarlo per SPAL-Brescia.

Mario Balotelli non trova pace. Dopo gli screzi con Grosso e l'esclusione dalla trasferta di per scelta tecnica, ecco un problema fisico che rischia di tenerlo fuori dalla prima del Corini-bis col .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Balotelli ha abbandonato l'allenamento di giovedì ma stavolta non per ragioni comportamentali bensì fisiche. L'attaccante accusa un forte mal di schiena a causa di una fastidiosa lombo-sciatalgia.

Nulla di particolarmente grave, insomma, ma abbastanza per mettere in dubbio la sua partecipazione alla gara in programma domenica contro la .

Corini ovviamente spera di recuperare in tempo Balotelli, che viene ritenuto fondamentale soprattutto per la sua abilità sui calci piazzati e la sua grande facilità di tiro dalla lunga distanza.

Nel caso in cui Balotelli non dovesse farcela la coppia d'attacco sarebbe composta da Torregorssa e Donnarumma con Romulo alle loro spalle. Oltre a Balotelli in dubbio per la gara di domenica resta anche il portiere Joronen che pure ieri ha lavoro solo in piscina.

Balotelli finora ha collazionato appena 8 presenze col Brescia segnando due goal contro e , peraltro entrambi ininfluenti ai fini del risultato.