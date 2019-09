Bosnia, Prosinecki si dimette dopo il ko in Armenia: "Sono il responsabile"

La debacle in Armenia fa rumore. 'Terremoto' in casa dopo il 4-2 con cui Dzeko e soci hanno perso là dove l' era riuscita ad imporsi giovedì scorso: il ct Robert Prosinecki ha rassegnato le proprie dimissioni.

L'ex fantasista, al termine della sfida che ha visto la Bosnia soccombere in modo fragoroso (e clamoroso) sotto i colpi del neo-giallorosso Mkhitaryan, ha deciso di lasciare la panchina.

"Mi sento responsabile, l'obiettivo era e non l'abbiamo centrato. In questo modo, il nuovo commissario tecnico avrà tempo per preparare la squadra in vista della ".