Borussia Moenchengladbach, Thuram da sogno: entra e fa doppietta

Il figlio d'arte Marcus Thuram ha segnato una doppietta da subentrato nel 2-1 del Borussia Moenchengladbach al Fortuna Dusseldorf: impatto vincente.

Suo padre è stato uno dei difensori più forti al mondo, lui invece i goal non li evita ma ha il compito di segnarli: Marcus Thuram è un giocatore completamente diverso rispetto a papà Lilian, in rampa di lancio per una carriera che si prospetta densa di soddisfazioni.

Dopo due stagioni di ottima fattura al , il classe 1997 è stato acquistato in estate dal Moenchengladbach: un cambio di abitudini e Paese che però non sembra averne frenato l'ascesa personale.

Domenica ha trovato le prime reti in contro il Fortuna Düsseldorf, battuto in rimonta grazie a una sua doppietta: entrato al 67' al posto di Plea, ha impiegato solo sette minuti per battere il portiere avversario Steffen con un piazzato arrivato dopo un assist di Lainer.

Ma la giornata da sogno di Thuram jr ha avuto il picco massimo al minuto 87: un goal da opportunista vero che ha permesso al Moenchengladbach di vincere la prima gara interna in campionato, riscattando il pesante 0-4 subìto dal Wolfsberger in .

Tanti applausi e complimenti meritati per un ragazzo di cui sentiremo sicuramente parlare: un altro Thuram è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel mondo del calcio.