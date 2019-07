Borussia Dortmund-Udinese: dove vederla in tv e streaming

L'Udinese cerca la prima vittoria in amichevole con il Borussia Dortmund, che è però reduce dalla vittoria per 3-2 contro il Liverpool.

Dopo aver raccolto due sconfitte nelle due prime uscite contro Ravenna ed Al Hilal, l' ha voglia di riscatto per fare capire ai propri tifosi che si è trattato di passi falsi dovuti esclusivamente agli eccessivi carichi di lavoro. L'avversario non sarà però dei più facili, parliamo infatti del di Favre.

I gialloneri, forti di una campagna acquisti di buon livello visti gli arrivi di Hummels, Brandt e Thorgan Hazard, nelle loro prime uscite hanno avuto la meglio per 3-1 sui ed anche sui campioni d'Europa in carica del per 3-2. In questa ultima occasione sono andati a segno Bruun Larsen, Delaney e Paco Alcacer.

BORUSSIA DORTMUND-UDINESE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Borussia Dortmund-Udinese DATA 27 luglio 2019, ore 17:00 DOVE Altach ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-UDINESE

La gara amichevole Borussia Dortmund-Udinese è in programma sabato 27 luglio 2019 alle ore 17.00, e si giocherà ad Altach, in Austria.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la partita Borussia Dortmund-Udinese. Il match sarà su smart tramite l’apposita app, oppure collegando il proprio televisore ad un decoder Sky Q o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Sono dispositivi alternativi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Borussia Dortmund-Udinese si potrà seguire in attraverso vari dispositivi come pc, tablet o smartphone sempre sulla piattaforma DAZN . Al termine del match, rimarranno disponibili on demant gli highlights della gara.

Il Dortmund dovrebbe scendere in campo con l'unica punta Paco Alcacer supportato da Gotze. Centrocampo molto offensivo con Sancho e Reyna sulle fasce, Brandt e Weigl in zona di regia. In difesa da segnalare il ritorno di Hummesl al centro, che farà coppia con Toprak.

Tudor potrebbe invece riproporre il 3-4-1-2, con Lasagna unica punta e Barak e Balic sulla trequarti. A centrocampo Stryger Larsen e Pussetto sulle fasce, in regia Mandragora e Fofana. La difesa dovrebbe invece essere composta da Becao, De Maio e Samir.

BORUSSIA DORTMUND (4-4-1-1): Hitz; Piszczek, Toprak, Hummels, Guerreiro; Sancho, Weigl, Brandt, Reyna; Gotze; Paco Alcacer.

UDINESE (3-4-2-1): Musso, Becao, De Maio, Samir; Stryger, Mandragora, Fofana, Pussetto; Barak, Balic; Lasagna. Allenatore: Tudor.