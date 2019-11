Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali: Gotze e Vecino titolari

L'Inter fa visita al Borussia Dortmund per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League: Biraghi e Godin dal 1'.

Le formazioni ufficiali di - :

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Gara fondamentale per l'Inter, che dopo aver battuto il nell'andata di San Siro, fa visita ai gialloneri in terra tedesca. Prova del nove per la formazione di Conte dopo il grandioso avvio di campionato, che ha portato i nerazzurri a combattere alla pari con la .

Il Borussia Dortmund sceglie il recuperato Gotze come unica punta, supportato da Hazard, Brandt e Sancho. In mediana ci sono Witsel e Weigl, mentre Schulz e Hakimi giocheranno come terzini. Davanti a Burki spazio per Akanji e Hummels.

Nell'Inter la novità più importante è Vecino, interno di centrocampo insieme a Barella e Brozovic. Sulle fasce Biraghi e Candreva, con Lukaku e Lautaro Martinez di punta. In porta Handanovic sarà difeso dal trio titolare Godin-De Vrij-Skriniar.