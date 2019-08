Bologna-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

La seconda giornata di Serie A si apre con Bologna-SPAL: tutte le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming.

Il derby emiliano - apre ufficialmente la seconda giornata di .

Il Bologna, che ha ritrovato Mihajlovic in panchina, ha esordito con un pareggio contro il , mentre la SPAL è stata sconfitta dall' al termine di una partita folle dove era stato in vantaggio 2-0.

SPAL e Bologna ha messo a segno un colpo di mercato a testa negli ultimi giorni: la squadra di Semplici ha preso Reca dall'Atalanta, mentre quella di Mihajlovic ha preso Dominguez dal Velez ma lo lascerà in prestito in .

Nell'ultima precedente al Dall'Ara fu la SPAL a vincere la partita grazie a un goal segnato da Kurtic.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Bologna-SPAL: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-SPAL: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Bologna-SPAL DATA 30 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Renato Dall'Ara, Bologna ARBITRO Di Bello TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO BOLOGNA-SPAL

Bologna-SPAL è in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. E' il match che apre la seconda giornata di campionato.

La diretta di Bologna-SPAL sarà un'esclusiva di Sky. Per vedere la partita basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Calcio 1 (251).

Bologna-SPAL sarà visibile anche in diretta gratuitamente per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, disponibile su pc, tablet e smartphone scaricando l'app di riferimento.

Nel Bologna dovrebbe esserci Tomiyasu ancora titolare a destra al posto di MBaye. A centrocampo conferma per Kingsley dal primo minuto, in avanti c'è Palacio prima punta con Orsolini, Sansone e Soriano a supporto.

La SPAL dovrebbe confermare la stessa formazione dell'esordio contro il Bologna, ad eccezione di Tomovic che dovrebbe fare il suo debutto sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà ancora Igor. In attacco Di Francesco affiancherà Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco