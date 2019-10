Boca Juniors, nuovo infortunio per De Rossi: Superclasico a rischio

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura al Boca Juniors di Daniele De Rossi, ancora alle prese con numerosi problemi fisici. L'ex si è fermato di nuovo per un problema muscolare e rischia di dover saltare il Superclasico contro il River Plate.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex bandiera giallorossa era tornato in gruppo martedì, ma si è dovuto arrendere nuovamente a causa di un problema al polpaccio, l'ultimo dei tanti. Appare dunque fortemente in dubbio la sua presenza nel big match di Copa Libertadores contro gli eterni rivali del River Plate.

La sfida di ritorno è in programma il prossimo 23 ottobre e gli Xeneizes potrebbero dover tentare la rimonta senza De Rossi dopo la sconfitta per 2-0 subita all'andata.

L'ex compagno Leandro Cufrè, attualmente allenatore dell'Atlas, ha commentato la situazione del mediano italiano:

"Conoscendo Daniele, continuerà il suo percorso al Boca e non lo lascerà a metà. Non ha rimpianti per essere partito, è molto interessato alla cultura argentina. Adesso è fuori per infortunio, ma quando si riprenderà sono sicuro che lo vedremo in campo da titolare. Il suo carattere è più in stile argentino che europeo, adesso però sta soffrendo per questo lungo infortunio: lui è venuto in per giocare, non per i soldi".