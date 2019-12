Il Boca Juniors elegge il nuovo presidente: futuro in bilico per De Rossi

Il presidente neoeletto del Boca Juniors Ameal ha parlato di De Rossi aprendo all'addio: "Non sappiamo se rimarrà, comunque rivedremo il contratto".

È tempo di cambiamenti nel Boca Juniors: dopo aver eletto Jorge Ameal come nuovo presidente 'Xeneizes' e Juan Roman Riquelme come direttore generale, a Buenos Aires si discute il futuro di De Rossi.

Il nuovo corso della Boca è ufficialmente partito e fra le eredità della precedente gestione c'è anche la presenza di Daniele De Rossi, il cui futuro è ancora tutto da definire. L'ex capitano della potrebbe già lasciare la 'Bombonera' ed essere costretto a cercare una nuova collocazione. Come riporta 'Olè', a parlare del futuro del romano è stato proprio il neoeletto presidente Ameal.

“Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare….Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto”.

Il mitico club di Buenos Aires dovrà incontrare nelle prossime settimane De Rossi per discutere se continuare a scrivere congiuntamente la propria storia. Se la posizione della nuova presidenza xeneizes non è ancora chiara, sembra molto più decisa quella dell'ex giallorosso. DDR ha sfruttato la pausa natalizia per rientrare a Roma, dove ha continuato ad allenarsi in palestra con la divisa del Boca Juniors.

De Rossi non ha perso tempo ed in questi giorni si sta allenando per presentarsi al meglio al ritrovo degli Xeinezes del 3 gennaio, quando il Boca si rimetterà al lavoro. La condizione fisica è stato l'elemento che ha influito maggiormente sulle difficoltà riscontrate dal centrocampista azzurro con il club boquense, perciò il fatto di presentarsi al meglio al momento del ritrovo potrebbe incidere positivamente sulla decisione della società di Buenos Aires. Il futuro di De Rossi non è mai stato così incerto.