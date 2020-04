Boateng racconta il primo Ibrahimovic al Milan: "Criticava tutti"

Kevin-Prince Boateng sull'esperienza al Milan con Ibrahimovic: "Criticava tutti ma ti faceva imparare, insegnò ad El Shaarawy a calciare".

Prima del ritorno avvenuto a gennaio, Zlatan Ibrahimovic indossò la maglia del per due anni. Dal 2010 al 2012, periodo in cui in rossonero transitò anche Kevin-Prince Boateng.

Il ghanese della in prestito al , intervistato da 'Sky', riavvolge il nastro all'esperienza condivisa col fuoriclasse svedese al Diavolo.

"Criticava tutti, se la palla non gli arrivava come voleva o se sbagliavi davanti alla porta... però ti faceva imparare tanto. El Shaarawy imparò a calciare da Ibra. Giocare con lui era più facile, perchè aveva sempre due uomini addosso e c’erano più spazi".

Boa, inoltre, dà un consiglio al Milan.