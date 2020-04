Desiderio Benzema: "Potrei chiudere la carriera al Lione"

Karim Benzema apre ad un ritorno al Lione: "Ora gioco nel club più grande al mondo, magari un giorno. Chissà".

Il è il club che lo ha lanciato nel grande calcio, che gli ha dato la possibilità di emergere ad alti livelli e di ricevere la chiamata del : Karim Benzema sarà per sempre grato alla società francese per cui fa il tifo, essendo nato e cresciuto in quella città.

Intervistato dal canale Youtube del Lione, l'attaccante transalpino non ha nascosto l'intenzione di tornare alle origini un giorno, dove tutto è iniziato.

"Mi chiedono spesso di tornare a Lione, la gente sa quanto sia attaccato a quella società. Farlo ora non è possibile perché mi trovo nel migliore club al mondo e ho ancora tante cose da fare, ma potrei tornare un giorno per chiudere la carriera lì. Perché no? Comunque tornerò, da calciatore o semplice cittadino".

Benzema non è rimasto affatto sorpreso dall'affermazione del Lione sulla nel match d'andata degli ottavi di .