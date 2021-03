Benevento-Verona: autogol horror di Foulon

A dieci minuti dalla fine del primo tempo, Foulon si rende protagonista di un goffo autogoal: un colpo di testa che lascia impassibile Montipò.

Avvio di partita da dimenticare per il Benevento , che torna nello spogliatoio sotto di due goal contro il Verona . Prima l'infortunio di Letizia, poi il goffissimo autogoal di Foulon , che condanna Inzaghi al due a zero.

Su un cross dalla sinistra di Lazovic, Foulon era impegnato a marcare Faraoni, quando sbaglia completamente il rinvio di testa: il movimento è verso il centrocampo, ma la palla si insacca clamorosamente alle spalle di un Montipò incredulo.

Un vero e proprio infortunio per Foulon, che ha sbagliato totalmente l'impatto con il pallone, certificando un primo tempo nero per la squadra di Inzaghi, in sofferenza contro gli uomini di Juric.

Foulon, tra l'altro, entrato al posto di Letizia a freddo, era stato sfortunato protagonista anche del goal di Faraoni, visto che era stato parecchio impreciso nella marcatura del laterale gialloblù.