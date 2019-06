Belgio-Italia Under 21 in tv e streaming: dove vederla

L'Italia si gioca il passaggio del turno agli Europei Under 21 contro il Belgio: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Tutto in una notte. L' Under 21 si gioca l'accesso alle semifinali degli Europei di categoria contro il nell'ultima giornata del Girone A, che sancirà chi si farà parte delle 'magnifiche quattro' pronte a contendersi il trofeo.

Dopo la vittoria in rimonta sulla , l'Italia Under 21 si è complicata la vita cadendo di misura per mano della ; il Belgio, di contro, è andato ko all'esordio proprio contro i polacchi per poi bissare il passo falso nel secondo impegno contro la Spagna che l'ha estromesso con 90' d'anticipo dalla competizione.

QUANDO SI GIOCA BELGIO-ITALIA UNDER 21

Per gli azzurrini l'imperativo sarà battere il Belgio, sperando in notizie favorevoli dall'altro incrocio tra Spagna e Polonia per accedere alle semifinali degli Europei Under 21. Questa la classifica del Gruppo A: Polonia 6 punti, Spagna 3 punti, Italia 3 punti, Belgio 0 punti.

Belgio-Italia Under 21 si gioca sabato 22 giugno 2019 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: fischio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE BELGIO-ITALIA UNDER 21 IN TV E STREAMING

La sfida tra Belgio e Italia Under 21, valida per l'ultima giornata del Girone A degli Europei, verrà trasmessa in diretta ed esclusiva dalla RAI su RaiUno. Il match, inoltre, sarà visibile anche in su RaiPlay tramite PC, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-ITALIA UNDER 21

Di Biagio dovrebbe riproporre dal 1' Calabresi in difesa e dare una chance a Pezzella a sinistra, a centrocampo confermato Mandragora con Tonali in panchina. In attacco, tridente pesante con Kean, Cutrone e Chiesa: Orsolini e Zaniolo esclusi.

Nel Belgio occhio a Lukebakio, uomo di punta della squadra di Walem, supportato da Mbenza, Mangala e Schrijvers; chiavi del centrocampo affidate ad Heynen e Bastien.

BELGIO UNDER 21 (4-2-3-1): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bornauw, De Norre; Bastien, Heynen; Mbenza, Mangala, Schrijvers; Lukebakio. Ct. Walem.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa. Ct. Di Biagio.