Bayern Monaco-Napoli 0-3: Osimhen affonda i bavaresi

Il Napoli vince un'amichevole di prestigio, superando il Bayern Monaco per 3-0 grazie soprattutto ad un ispiratissimo Osimhen.

Primo impegno di spessore internazionale per il Napoli che, dopo aver affrontato Bassa Anaunia e Pro Vercelli, ha come avversari i campioni di Germania del Bayern Monaco. Un match giocato con coraggio e determinazione, chiuso con un meritato successo per 3-0.

La squadra di Spalletti comincia il match il 4-2-3-1, che diventa un 4-3-3 nel momento in cui Zielinski si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Modulo speculare da parte di Nagelsmann, che però perde subito per infortunio l'ex juventino Coman (sostituito da Choupo Moting).

Il primo tempo è gradevole, con occasioni da entrambe le parti. Cominciano meglio i bavaresi, rendendosi pericolosi con Lewandowski e Musiala. Il Napoli risponde sfiorando il goal con Zedadka e Osimhen nel finale del tempo, anche se è di marca tedesca l'ultima occasione prima dell'intervallo con Gnabry.

Nella ripresa è il Bayern ad avere l'approccio migliore, ma nei minuti successivi il protagonista assoluto è Victor Osimhen. Tra il 69' e il 70' l'attaccante nigeriano segna due goal, prima con un destro dal limite dell'area e poi con tocco morbido (in entrambi i casi, su assist di Ounas, entrato al 62' al posto di Politano).

Nel finale sarebbe lecito attendersi una reazione del Bayern, ma è il Napoli a segnare ancora: protagonisti i due giocatori subentrati da pochi secondi con Machach che, si suggerimento di Tutino, lascia impietrito il portiere avversario con uno splendido destro a giro. Il punto esclamativo sul match, che regala alla squadra di Spalletti una bella vittoria e un'iniezione di autostima per l'inizio della stagione.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-NAPOLI 0-3

MARCATORI: 69', 70' Osimhen (N), 86' Machach (N)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard (46' Sarr), Upamecano (46' C. Richards), Nianzou, Stanisic (46' Richards); Musiala, Goretzka (46' Cuisance); Coman (8' Choupo-Moting), Gnabry (46' Arrey-Mbi), Sané; Lewandowski (46' Tillman).

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit (72' Costa), Manolas (76' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano (62' Ounas; 80' Tutino), Zielinski (72' Gaetano), Zedadka (72' Zanoli); Osimhen (80' Machach).

AMMONITI: Richards (B)

ESPULSI: -

ARBITRO: Brych