Il Bayern Monaco cade dopo 32 partite: sconfitta contro l'Hoffenheim

Il Bayern Monaco, che non perdeva una partita ufficiale dal 7 dicembre 2019, viene sconfitto 4-1 dall'Hoffenheim nella seconda giornata di Bundesliga.

La caduta degli dei. Dopo trentadue partite ufficiali e più di 9 mesi senza sconfitte, il perde in casa dell' .

I bavaresi, campioni di e d'Europa in carica, hanno forse pagato le fatiche di giovedì sera quando sono stati necessari i tempi supplementari per avere la meglio sul e vincere la Supercoppa Europea.

Flick lascia inizialmente in panchina Lewandowski, non al meglio. Ma dopo meno di mezz'ora il Bayern è già sotto di due goal. La rete di Kimmich prima dell'intervallo lascia in partita gli ospiti, che nella ripresa vengono affondati definitivamente dalla doppietta di Kramaric.

Il così torna a sentire il sapore della sconfitta nove mesi dopo l'ultima volta: allora a battere i bavaresi fu il Moenchengladbach, mentre una settimana prima l'impresa era riuscita anche al ,

Nel 2020 invece il Bayern Monaco aveva fatto qui un percorso netto, pareggiando solo una partita su trentadue contro il lo scorso febbraio tra , Coppa di Germania e .