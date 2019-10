Bayern Monaco, caso Javi Martinez: scoppia in lacrime dopo l'esclusione

Javi Martinez manifesta tutta la sua delusione al vice allenatore Hansi Flick prima della gara del Bayern Monaco per l'ennesima panchina.

Dopo la roboante vittoria contro il il affronta un sabato complicato: la sconfitta in casa contro l' e il nuovo caso Javi Martinez, che ha manifestato tutta la sua delusione per l'ennesima panchina.

Il centrocampista spagnolo è scoppiato in lacrime poco prima del fischio d'inizio dopo aver appreso l'esclusione dall'undici titolare: il giocatore è stato fotografato mentre veniva consolato dal vice allenatore Hansi Flick.

Una fortissima delusione amplificata dalla presenza della sua famiglia in tribuna: Javi Martinez ha giocato soltanto 111 minuti in questa stagione e ha preferito non commentare la propria situazione al termine della gara.

Il direttore sportivo Salihamidzic ha invece parlato dopo la sconfitta: